"С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Трагический инцидент прервал ее жизнь на взлете — она была полна сил, энергии и творческих планов", — рассказали коллеги артистки в социальной сети.

Она любила учеников, была искренне предана своему делу — всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. Пока не сообщается, когда и где состоится прощание с Риммой Волковой.

Работала с такими музыкантами, как Сергей Ельцин, Константин Симеонов, Валерий Гергиев, Борис Штоколов, Евгений Нестеренко, Галина Ковалёва, Никша Бареза, Борис Хайкин.

За 26 лет сценической карьеры в Мариинском театре певица исполнила практически все партии лирико-колоратурного сопрано в репертуаре театра. Также у нее огромный камерный репертуар.

Волкова - обладательница колоратурного сопрано - солировала в Мариинском театре 26 лет. С 2000 года начала свою педагогическую карьеру в стенах музыкальной школы Римского-Корсакова, где заведовала вокальным отделом и воспитала множество знаменитых выпускников.

С 1967 года гастролировала за рубежом (Австрия, Швеция, Швейцария, Венгрия, Польша, Болгария, Германия, Чехословакия, Франция, Испания, Египет, Бразилия, Монголия).

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