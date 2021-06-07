Одной из жертв тяжелого ДТП под Санкт-Петербургом оказалась народная Артистка России Римма Волкова
Коллеги артистки сообщили, что она разбилась в ДТП под Санкт-Петербургом. Иномарка, в которой находилась певица, столкнулась с микроавтобусом, пишет Politeka.net со ссылкой на российские СМИ.
Смертельная авария случилась между деревнями Воронино и Лопухинка - легковушка влетела в микроавтобус. В итоге машина превратилась в металлолом, двое человек погибли. Микроавтобус лишился капота.
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По словам коллег артистки, на момент смерти Римме Степановне было 80 лет.
"С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Трагический инцидент прервал ее жизнь на взлете — она была полна сил, энергии и творческих планов", — рассказали коллеги артистки в социальной сети.
Она любила учеников, была искренне предана своему делу — всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. Пока не сообщается, когда и где состоится прощание с Риммой Волковой.
Работала с такими музыкантами, как Сергей Ельцин, Константин Симеонов, Валерий Гергиев, Борис Штоколов, Евгений Нестеренко, Галина Ковалёва, Никша Бареза, Борис Хайкин.
За 26 лет сценической карьеры в Мариинском театре певица исполнила практически все партии лирико-колоратурного сопрано в репертуаре театра. Также у нее огромный камерный репертуар.
Волкова - обладательница колоратурного сопрано - солировала в Мариинском театре 26 лет. С 2000 года начала свою педагогическую карьеру в стенах музыкальной школы Римского-Корсакова, где заведовала вокальным отделом и воспитала множество знаменитых выпускников.
С 1967 года гастролировала за рубежом (Австрия, Швеция, Швейцария, Венгрия, Польша, Болгария, Германия, Чехословакия, Франция, Испания, Египет, Бразилия, Монголия).
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