Більшість громадян України користується паперовими паспортами, які в українців незабаром планують забирати
Міняти їх будуть на ID-карту. Однак, деякі українці можуть уникнути добровільно-примусового обміну паспорта на ID-карту.
Урядовий законопроект вже був зареєстрований у Верховній Раді.
В Україні ID-карти почали видавати з 2016 року тим, хто отримував паспорти вперше. З того часу вони, як і паперові книжечки, є однаково офіційними документами. Однак тоді ж у всіх громадян з'явилася можливість за бажанням обміняти паперовий варіант на цифровий.
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Новим законопроектом вирішили перевести громадян на е-паспорти кількома способами:
- В українців забиратимуть паспорт у вигляді книжечки після досягнення 25 років і після досягнення 45 років. Тобто тоді, коли громадяни зобов'язані вклеювати в паспорт свої нові фотографії.
- Коли українці здаватимуть для процедури документи у вигляді книги, їм повертатимуть вже пластикові паспорти.
Після прийняття закону безстроково користуватися паперовими паспортами зможуть ті українці, яким вже виповнилося 45 років і у яких вклеєні всі необхідні фотографії.
Але якщо такий громадянин захоче змінити сімейний стан, прізвище, місце проживання або втратить паспорт, то в підсумку він все одно отримає ID-карту.
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