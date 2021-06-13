Більшість громадян України користується паперовими паспортами, які в українців незабаром планують забирати

Міняти їх будуть на ID-карту. Однак, деякі українці можуть уникнути добровільно-примусового обміну паспорта на ID-карту.

Урядовий законопроект вже був зареєстрований у Верховній Раді.

В Україні ID-карти почали видавати з 2016 року тим, хто отримував паспорти вперше. З того часу вони, як і паперові книжечки, є однаково офіційними документами. Однак тоді ж у всіх громадян з'явилася можливість за бажанням обміняти паперовий варіант на цифровий.

Новим законопроектом вирішили перевести громадян на е-паспорти кількома способами:

В українців забиратимуть паспорт у вигляді книжечки після досягнення 25 років і після досягнення 45 років. Тобто тоді, коли громадяни зобов'язані вклеювати в паспорт свої нові фотографії.

Коли українці здаватимуть для процедури документи у вигляді книги, їм повертатимуть вже пластикові паспорти.

Після прийняття закону безстроково користуватися паперовими паспортами зможуть ті українці, яким вже виповнилося 45 років і у яких вклеєні всі необхідні фотографії.

Але якщо такий громадянин захоче змінити сімейний стан, прізвище, місце проживання або втратить паспорт, то в підсумку він все одно отримає ID-карту.

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