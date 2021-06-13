Большинство граждан Украины пользуется бумажными паспортами, которые у украинцев вскоре планируют забирать

Менять их будут на ID-карту. Однако, некоторые украинцы могут избежать добровольно-принудительного обмена паспорта на ID-карту.

Правительственный законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.

В Украине ID-карты начали выдавать с 2016 года тем, кто получал паспорта впервые. С того времени они, как и бумажные книжечки, являются одинаково официальными документами. Однако тогда же у всех граждан появилась возможность по желанию обменять бумажный вариант на цифровой.

Новым законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами:

У украинцев будут забирать паспорт в виде книжечки по достижении 25 лет и после достижения 45 лет. То есть тогда, когда граждане обязаны вклеивать в паспорт свои новые фотографии.

Когда украинцы будут сдавать для процедуры документы в виде книги, им будут возвращать уже пластиковые паспорта.

После принятия закона бессрочно пользоваться бумажными паспортами смогут те украинцы, которым уже исполнилось 45 лет и у которых вклеены все необходимые фотографии.

Но если такой гражданин захочет изменить семейное положение, фамилию, место жительства или потеряет паспорт, то в итоге он все равно получит ID-карту.

Напомним, что выдача водительских удостоверений остановлена: украинцам назвали причину.

Как сообщала Politeka, украинцы получат COVID-свидетельство: в чем преимущество и что с этим делать.

Также Politeka писала, что в Украине ввели новые трудовые книги, что изменилось.