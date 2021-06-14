Українська співачка Камалія розповіла про втрату друга

Як пише Politeka.net, Камалію прозвали найбагатшою українською співачкою, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера. Красуня разом з чоловіком виховує дочок, а також займається творчістю. Виконавицю, як і багатьох інших українських зірок, потрясла новина про смерть Григорія Чапкіса, який помер напередодні, 13 червня. Камалія опублікувала фотографію із зірковим хореографом і написала кілька слів:

"Пішов на небеса Григорій Миколайович Чапкіс... вічна пам'ять, велика людина, Наставник, Друг! R.I.P".

Фанати поставили кілька тисяч лайків і приєдналися до скорботи:

"Царство Небесне", " світла пам'ять. Царство Небесне", "вічна пам'ять", " він у свої 90 весь горів і світився,велика людина, майстер своєї справи.Він всім показав, що старість-це не про нього, енергія, оптимізм, чарівність виходило від Григорія Чапкіса. Вічна пам'ять".

Повідомлялося, що опубліковано рідкісне фото Григорія Чапкіса і його внучки італійської актриси і моделі Анни Сафрончик.

На своїй сторінці в Instagram Анна розмістила серію знімків Чапкіса, а також показала їх останнє спільне фото.

"Спочивай з миром дідусь", - написала Анна в публікації.

Нагадаємо, Могилевську, Нікітюк, Горбунова та інших зірок потрясла трагедія з Чапкісом

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