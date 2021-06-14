Украинская певица Камалия рассказала о потере друга

Как пишет Politeka.net, Камалию прозвали самой богатой украинской певицей, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. Красотка вместе с мужем воспитывает дочерей, а также занимается творчеством. Исполнительницу, как и многих других украинских звезд, потрясла новость о смерти Григория Чапкиса, который умер накануне, 13 июня. Камалия опубликовала фотографию со звездным хореографом и написала несколько слов:

"Ушёл на небеса Григорий Николаевич Чапкис… Вечная память, великий Человек, Наставник, Друг! R.I.P".

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и присоединились к скорби:

"Царство небесное", "Светлая память. Царство небесное", "Вечная память", "Он в свои 90 весь горел и светился,великий человек,мастер своего дела.Он всем показал,что старость-это не про него, энергия, оптимизм, обаяние исходило от Григория Чапкиса. Вечная память".

Сообщалось, что опубликовано редкое фото Григория Чапкиса и его внучки итальянской актрисы и модели Анны Сафрончик.

На своей странице в Instagram Анна разместила серию снимков Чапкиса, а также показала их последнее совместное фото.

"Покойся с миром дедушка", - написала Анна в публикации.

Напомним, Могилевскую, Никитюк, Горбунова и других звезд потрясла трагедия с Чапкисом

А еще Politeka писала, что сын Григория Чапкиса раскрыл причину и обстоятельства смерти легендарного отца

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины в платье с разрезом до пупка похвасталась наградой



