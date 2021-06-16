На Волині сусіди страждають через пенсіонерку, яка стягує у квартиру різний мотлох
Як передає Politeka.net, про це розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як кажуть місцеві жителі, жінка вже не один рік зносить у свою квартиру різний мотлох, тепер ще й затопила сусідів.
Сторонніх у свою квартиру жінка впускати відмовляється. Сантехніку, щоб залагодити неполадки, вдалося потрапити до пенсіонерки лише з поліцією. Крім гір сміття в оселі стоїть жахливий сморід.
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Сусіди пропонували допомогу пенсіонерці в прибиранні, але вона постійно відмовляється. Сама жінка порядок навести не поспішає.
"Ні, здоров'я немає... Я вже трохи почала, але...",- зізналася пенсіонерка.
Раніше ми повідомляли, що багатодітна мати в Дніпрі стягує сміття додому.
У поліцію звернулися її ж діти.
У захаращеному будинку живуть відразу 2 сім'ї: жінка з 7-ма дітьми, а також її брат зі співмешканкою.
Як видно на опублікованих кадрах, двір будинку просто завалений різним сміттям і відходами.
Нагадаємо, сусід перетворив життя сім'ї переселенців на пекло в Кривому Розі, діти заїкаються.
Як повідомляла Politeka, сусід атакував школярку в Києві.
Також Politeka писала, що 17-річний рецидивіст розправився з сусідкою на Харківщині.