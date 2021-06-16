За що таке людям...

На Волині сусіди страждають через пенсіонерку, яка стягує у квартиру різний мотлох

Як передає Politeka.net, про це розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як кажуть місцеві жителі, жінка вже не один рік зносить у свою квартиру різний мотлох, тепер ще й затопила сусідів.

Сторонніх у свою квартиру жінка впускати відмовляється. Сантехніку, щоб залагодити неполадки, вдалося потрапити до пенсіонерки лише з поліцією. Крім гір сміття в оселі стоїть жахливий сморід.

Сусіди пропонували допомогу пенсіонерці в прибиранні, але вона постійно відмовляється. Сама жінка порядок навести не поспішає.

"Ні, здоров'я немає... Я вже трохи почала, але...",- зізналася пенсіонерка.

Раніше ми повідомляли, що багатодітна мати в Дніпрі стягує сміття додому.

У поліцію звернулися її ж діти.

Хлопці скаржилися на поведінку співмешканки їхнього дядька. Як з'ясувалося, п'яна жінка поводилася неадекватно і почала розпускати руки.

У захаращеному будинку живуть відразу 2 сім'ї: жінка з 7-ма дітьми, а також її брат зі співмешканкою.

Як видно на опублікованих кадрах, двір будинку просто завалений різним сміттям і відходами.

Нагадаємо, сусід перетворив життя сім'ї переселенців на пекло в Кривому Розі, діти заїкаються.

Як повідомляла Politeka, сусід атакував школярку в Києві.

Також Politeka писала, що 17-річний рецидивіст розправився з сусідкою на Харківщині.