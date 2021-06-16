На Волыне соседи страдают из-за пенсионерки, которая стаскивает в квартиру различный хлам
Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как говорят местные жители, женщина уже не один год сносит в свою квартиру разный хлам, теперь еще и затопила соседей.
Посторонних в свою квартиру женщина впускать отказывается. Сантехнику, чтобы уладить неполадки, удалось попасть к пенсионерке лишь с полицией. Кроме гор мусора в жилище стоит ужасная вонь.
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Соседи предлагали помощь пенсионерке в уборке, но она постоянно отказывается. Сама женщина порядок навести не спешит.
"Нет, здоровья нет... Я уже немного начала, но...", - призналась пенсионерка.
Ранее мы сообщали, что многодетная мать в Днепре стягивает мусор домой.
В полицию обратились ее же дети
В захламленном доме живут сразу 2 семьи: женщина с 7-ю детьми, а также её брат с сожительницей.
Как видно на опубликованных кадрах, двор дома просто завален различным мусором и отходами.
Напомним, сосед превратил жизнь семьи переселенцев в ад в Кривом Роге, дети заикаются.
Как сообщала Politeka, сосед атаковал школьницу в Киеве.
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