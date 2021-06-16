За что такое людям...

На Волыне соседи страдают из-за пенсионерки, которая стаскивает в квартиру различный хлам

Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как говорят местные жители, женщина уже не один год сносит в свою квартиру разный хлам, теперь еще и затопила соседей.

Посторонних в свою квартиру женщина впускать отказывается. Сантехнику, чтобы уладить неполадки, удалось попасть к пенсионерке лишь с полицией. Кроме гор мусора в жилище стоит ужасная вонь.

Соседи предлагали помощь пенсионерке в уборке, но она постоянно отказывается. Сама женщина порядок навести не спешит.

"Нет, здоровья нет... Я уже немного начала, но...", - призналась пенсионерка.

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В полицию обратились ее же дети

Ребята жаловались на поведение сожительницы их дяди. Как выяснилось, пьяная женщина вела себя неадекватно и начала распускать руки.

В захламленном доме живут сразу 2 семьи: женщина с 7-ю детьми, а также её брат с сожительницей.

Как видно на опубликованных кадрах, двор дома просто завален различным мусором и отходами.

Напомним, сосед превратил жизнь семьи переселенцев в ад в Кривом Роге, дети заикаются.

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