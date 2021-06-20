Продюсер і композитор Костянтин Меладзе повідомив про велику втрату
Про це написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
"Сьогодні не стало Слави Воронова. Музиканта від Бога і справжньої людини. Він працював зі мною і Валерою з березня 95 року. І був невід'ємною частиною нашої музики. Ми будемо пам'ятати його завжди. Ми будемо чути його завжди. У кожній нашій пісні. Славич, спасибі тобі за все", - йдеться в повідомленні.
В'ячеслав Воронов помер у віці 62 років.
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Брат Костянтина Валерій Меладзе повідомив, що Воронов боровся з хворобою 40 днів.
"Не стало великого музиканта і сильної світлої людини В'ячеслава Воронова. Ми пропрацювали з ним 27 років. 40 днів він мужньо боровся з хворобою і пішов у День Святої Трійці. Світла пам'ять славі!» - написав співак в особистому блозі.
Зазначимо, звістка стала ударом для багатьох.
"Боже, як шкода.... Прекрасна людина була і музикант талановитий", "світла пам'ять і царство небесне", "як шкода...", "мої співчуття!!! Прекрасний музикант і гідна людина... Вічна пам'ять", "М'яких хмар", "Я не можу з цим змиритися! Він був нереальним музикантом! Світла пам'ять! Він завжди буде з нами", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Брежнєва розважилася з Меладзе в машині, відео: "Ось це качнули".
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