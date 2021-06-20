Продюсер и композитор Константин Меладзе сообщил о большой потере
Об этом написал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Сегодня не стало Славы Воронова. Музыканта от Бога и настоящего Человека. Он работал со мной и Валерой с марта 95 года. И был неотъемлемой частью нашей музыки. Мы будем помнить его всегда. Мы будем слышать его всегда. В каждой нашей песне. Славич, спасибо тебе за всё», - говорится в сообщении.
Вячеслав Воронов умер в возрасте 62 лет.
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Брат Константина Валерий Меладзе сообщил, что Воронов боролся с болезнью 40 дней.
«Не стало большого музыканта и сильного светлого человека Вячеслава Воронова. Мы проработали с ним 27 лет. 40 дней он мужественно боролся с болезнью и ушел в День Святой Троицы. Светлая память Славе!» — написал певец в личном блоге.
Отметим, известие стало ударом для многих.
«Боже, как жаль.... Прекрасный человек был и музыкант талантливый», «Светлая память и царствие небесное», «Как жаль…», «Мои соболезнования!!! Прекрасный музыкант и достойный человек... Вечная память», «Мягких облаков», «Я не могу с этим смириться! Он был нереальным музыкантом! Светлая память! Он всегда будет с нами», - пишут в комментариях.
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