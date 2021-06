Про трагічну звістку повідомили представники популярної російської групи Little Big

У суботу, 19 червня, в Росії померла зірка кліпів популярної групи Little Big Поліна Соколова. Точні причини смерті на даний момент не повідомляються, але відомо, що біда прийшла несподівано.

Про це написала прес-служба групи на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Померла наша дорога подруга і актриса Поліна Соколова, ви точно пам'ятаєте її неймовірну енергію. Ми співчуваємо її близьким і сумуємо разом з ними. Поліна, ти назавжди залишишся частиною нашої великої родини. Спочивай з миром", — йдеться в повідомленні.

Артистка, яка виступала в амплуа, знімалася практично в половині музичних роликів команди. Вона знялася в таких кліпах Little Big: Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) і Everybody.

Причину її смерті не назвали. За попередніми даними, Поліна померла через ускладнення, пов'язані з коронавірусом.

Під постом з повідомленням про смерть артистки зібралося безліч коментарів зі співчуттями: "як сумно чути. Мої співчуття її родині. Її буде не вистачати в ваших відео", "Дуже шкода, що це сталося", "Я буду сумувати за нею. Мир її сім'ї", "Не можу повірити. Мої співчуття її родині. Ми будемо сумувати за нею".

