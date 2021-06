О трагичной вести сообщили представители популярной российской группы Little Big

В субботу, 19 июня, в России умерла звезда клипов популярной группы Little Big Полина Соколова. Точные причины смерти на данный момент не сообщаются, но известно, что беда пришла неожиданно.

Об этом написала пресс-служба группы на своей странице в Facebook.

"Скончалась наша дорогая подруга и актриса Полина Соколова, вы точно помните ее невероятную энергию. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", — говорится в сообщении.

Артистка, выступавшая в амплуа толстушки, снималась практически в половине музыкальных роликов команды. Она снялась в таких клипах Little Big: Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

Причину ее смерти не назвали. По предварительным данным, Полина скончалась из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Под постом с сообщением о смерти артистки собралось множество комментариев с соболезнованиями: "Как печально слышать. Мои соболезнования ее семье. Ее будет не хватать в ваших видео", "Очень жаль, что это случилось", "Я буду скучать по ней. Мир ее семье", "Не могу поверить. Мои соболезнования ее семье. Мы будем скучать по ней".

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.