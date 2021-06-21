Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, прокоментувала чутки про роман

Зараз співачка активно будує сольну кар'єру, після 15 років роботи в групі "НеАнгели", пише Politeka.net. Артистка вже випустила пару хітів і кліпів.

Зірка дала невелике інтерв'ю телеведучій "Світського Життя" Каті Осадчій, розповівши про свою творчість, а також особисте життя.

Так, у травні цього року Слава Камінська прийшла на конкурс Mrs. Ukraine International 2021 у сукні, що нагадує весільну. Крім того, артистка пройшлася по червоній доріжці з екс-регіоналом, колишнім заступником голови НАК "Нафтогаз України" Сергієм Кацубою, що викликало чутки про їхній роман.

Артистка зізналася, що у неї з політиком ніколи не було стосунків.

"Ми вирішили "подоставати" пресу. Ну нехай попишуть щось", - заявила Слава.

У відповідь Осадча засумнівалася в словах Слави, адже Сергій Кацуба - ділова людина, займається бізнесом, мовляв, як він міг спеціально приїхати на захід до своєї подруги заради позування на камеру.

"Не повіриш, але він приїхав, пройшовся зі мною і поїхав у справах", - відповіла артистка.

За словами Камінської, політик приїхав її підтримати, адже вона трохи нервувала.

Осадча поцікавилася, як дружина Сергія Кацуби ставиться до таких жартів чоловіка.

"Це питання до нього і до дружини", - відповіла артистка.

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