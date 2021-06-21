Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, прокомментировала слухи о романе
Сейчас певица активно строит сольную карьеру, после 15 лет работы в группе "НеАнгелы", пишет Politeka.net. Артистка уже выпустила пару хитов и клипов.
Звезда дала небольшое интервью телеведущей "Світського Життя" Кате Осадчей, рассказав о своем творчестве, а также личной жизни.
Так, в мае этого года Слава Каминская пришла на конкурс Mrs. Ukraine International 2021 в платье, напоминающем свадебное. Кроме того, артистка прошлась по красной дорожке с экс-регионалом, бывшим заместителем главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Кацубой, что вызвало слухи об их романе.
Артистка призналась, что у нее с политиком никогда не было отношений.
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"Мы решили "подоставать" прессу. Ну пусть попишут что-то", - заявила Слава.
В ответ Осадчая усомнилась в словах Славы, ведь Сергей Кацуба - деловой человек, занимается бизнесом, мол, как он мог специально приехать на мероприятие к своей подруге ради позирования на камеру.
"Не поверишь, но он приехал, прошелся со мной и поехал по делам", - ответила артистка.
По словам Каминской, политик приехал ее поддержать, ведь она немного нервничала.
Осадчая поинтересовалась, как жена Сергея Кацубы относится к таким шуткам мужа.
"Это вопрос к нему и к жене", - ответила артистка.
Напомним, "Вы взяли стиль Оли Поляковой": Славу Каминскую из "НеАнгелов" пристыдили в новом имидже.
Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" впечатлила яркими экспериментами с внешностью: "Подлецу все к лицу".
Также Politeka писала, Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "На Аллегрову похожа".