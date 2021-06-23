На Одещині розпочався масштабний мор креветок
Як передає Politeka.net, кадри з місця опублікували на Telegram-каналі"Думська".
Моторошне видовище зняли очевидці в Хаджибейському Лимані.
На опублікованих кадрах видно, що величезна кількість мертвих креветок викинуло на берег, а в деяких місцях їх шар досягає 15 сантиметрів.
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Вчені кажуть, що причин того, що відбувається може бути багато – від різкого підвищення температури повітря до забруднення води під час недавніх дощів.
Також ми повідомляли, що вода в морі біля Одеси забарвилася в оливково-зелений колір. Це сталося через велику кількість сміття і відходів. Його туди принесли рясні дощі, які були в місті напередодні.
Також ми повідомляли, що в Азовському морі активізувалися бокоплави - м'ясоїдні Ракоподібні величиною 0,5-25 сантиметрів, тіло яких в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору.
Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу. Свою другу назву, "Морські блохи", отримали через здатність стрибати.
Нагадаємо, "Жалять і залишають опіки": відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
Як повідомляла Politeka, в Азовському морі неможливо підійти до води, відпочиваючі стривожені: кадри напасті.
Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінилася.