Страшно, что будет дальше...

На Одесчине начался масштабный мор креветок

Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовали на Telegram-канале "Думская".

Жуткое зрелище сняли очевидцы в Хаджибейском лимане.

На опубликованных кадрах видно, что огромное количество мертвых креветок выбросило на берег, а в некоторых местах их слой достигает 15 сантиметров.

Ученые говорят, что причин происходящего может быть много – от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей.

Также мы сообщали, что вода в море возле Одессы окрасилась в оливково-зеленый цвет. Это случилось из-за обилия мусора и отходов. Его туда принесли обильные дожди, которые были в городе накануне.

Также мы сообщали, что в Азовском море активизировались бокоплавы - плотоядные ракообразные величиной 0,5-25 сантиметров, тело которых в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета.

Они встречаются в морях и океанах по всему миру. Свое второе название, "морские блохи", получили из-за способности прыгать.

Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, в Азовском море невозможно подойти к воде, отдыхающие встревожены: кадры напасти.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.



