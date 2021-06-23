На Одесчине начался масштабный мор креветок
Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовали на Telegram-канале "Думская".
Жуткое зрелище сняли очевидцы в Хаджибейском лимане.
На опубликованных кадрах видно, что огромное количество мертвых креветок выбросило на берег, а в некоторых местах их слой достигает 15 сантиметров.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Разборки пассажира и водителя маршрутки обернулись смертью: "Отказался останавливаться"
Блохи атаковали курорт на Азовском море, украинцев предупредили об опасности: "Их укусы похожи на..."
Юная Юля бесследно исчезла: ушла к подруге и пропала, приметы
82-летнюю украинку могут отправить в тюрьму на 15 лет: что натворила старушка
Ученые говорят, что причин происходящего может быть много – от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей.
Также мы сообщали, что вода в море возле Одессы окрасилась в оливково-зеленый цвет. Это случилось из-за обилия мусора и отходов. Его туда принесли обильные дожди, которые были в городе накануне.
Также мы сообщали, что в Азовском море активизировались бокоплавы - плотоядные ракообразные величиной 0,5-25 сантиметров, тело которых в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета.
Они встречаются в морях и океанах по всему миру. Свое второе название, "морские блохи", получили из-за способности прыгать.
Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, в Азовском море невозможно подойти к воде, отдыхающие встревожены: кадры напасти.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.