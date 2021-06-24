Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новими запальним відео в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом і кліп. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала запальне відео зі свого виступу, на якому виконує новий сольний хіт "чому".

У ролику розпалену Надю можна побачити на сцені, видно, що вона як артистка, вигладжується по повній і чуттєво виконує свою пісню. На сцену зірка вийшла в досить відвертому образі - на ній темні прозорі лосини, під якими просвічується білизна, і коротенький Темний топ, поверх якого вона накинула таку ж коротку яскраво-синю курточку. волосся співачки розпущене і розпатлане, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала рядки з нової пісні: "Не могу с тобой проститься. Почему?". А шанувальники тут же почали активно обговорювати нове відео, засинаючи артистку компліментами: "У кліпі дуже красиві образи", "Надя, мені подвійно приємно, що пісня зараз розвиває всі топчарти", "Нереальний кайф", "Нереальна пісня, і дуже зворушлива", "Шикарно", "Нереальний кайф, який я відчуваю кожен день слухаючи цю пісню", "Красуня наша".

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