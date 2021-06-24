Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников новыми зажигательным видео в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом и клип. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала зажигательное видео со своего выступления, на котором исполняет новый сольный хит "Почему".

В ролике разгоряченную Надю можно увидеть на сцене, видно, что она как артистка, выгладывается по полной и чувственно исполняет свою песню. На сцену звезда вышла в довольно откровенном образе – на ней темные прозрачные лосины, под которыми просвечивается белье, и коротенький темный топ, поверх которого она накинула такую же короткую ярко-синюю курточку. волосы певицы распущены и растрепаны, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала строчки из новой песни: "Не могу с тобой проститься. Почему?". А поклонники тут же принялись активно обсуждать новое видео, засыпая артистку комплиментами: "В клипе очень красивые образы", "Надя, мне вдвойне приятно, что песня сейчас развивает всё топ-чарты", "Нереальный кайф", "Нереальная песня, и очень трогательная", "Шикарно", "Нереальный кайф, который я испытываю каждый день слушая эту песню", "Красотка наша".

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

Как сообщала Politeka, Дерзкая Дорофеева заставила кайфовать Макса Барских, но рассорила украинцев: "Ну вы конечно...".

Также Politeka писала, Худенькая Дорофеева в ультракоротком платье соблазнила Дантеса прямо в гримерке: "Куда палишь?".