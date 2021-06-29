На Тернопільщині зникла безвісти маленька дитина

Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Повідомлення про зникнення маленької дівчинки надійшло правоохоронцям вночі, 27 червня.

"До пошуків зниклої були задіяні співробітники найближчих відділів і відділень поліції, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецназівці, рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Шукали дівчинку всю ніч також волонтери та місцеві жителі. Вже опівдні наступного дня її вдалося виявити на кукурудзяному полі, на якому вона провела всю ніч. На щастя, дитина не постраждала, а от її батьків чекає бесіда до поліцейських.

Варто відзначити, що ефективність розшуку зниклої дитини сильно залежить від допомоги громадськості - чим більше людей дізнаються про зникнення дитини, тим більше шансів, що хтось має інформацію, яка допоможе цю дитину знайти.

Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з бабусею, яку шукала сотня людей: "відразу після виписки з лікарні"

Також Politeka писала, що біда трапилася з трирічною дитиною на дитячому майданчику.