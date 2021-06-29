На Тернопільщині зникла безвісти маленька дитина
Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Повідомлення про зникнення маленької дівчинки надійшло правоохоронцям вночі, 27 червня.
"До пошуків зниклої були задіяні співробітники найближчих відділів і відділень поліції, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецназівці, рятувальники", - йдеться в повідомленні.
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Шукали дівчинку всю ніч також волонтери та місцеві жителі. Вже опівдні наступного дня її вдалося виявити на кукурудзяному полі, на якому вона провела всю ніч. На щастя, дитина не постраждала, а от її батьків чекає бесіда до поліцейських.
Варто відзначити, що ефективність розшуку зниклої дитини сильно залежить від допомоги громадськості - чим більше людей дізнаються про зникнення дитини, тим більше шансів, що хтось має інформацію, яка допоможе цю дитину знайти.
Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.
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