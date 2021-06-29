На Тернопольщине исчезла без вести маленький ребенок

Как передает Politeka.net, подробности спасительной операции сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Сообщение о пропаже маленькой девочки поступило правоохранителям ночью, 27 июня.

"К поискам пропавшей были задействованы сотрудники ближайших отделов и отделений полиции, ювенальной превенции, кинологи со служебными собаками, спецназовцы, спасатели", - говорится в сообщении.

Искали девочку всю ночь также волонтёры и местные жители. Уже в полдень следующего дня ее удалось обнаружить на кукурузном поле, на котором она провела всю ночь. К счастью, ребенок не пострадал, а вот ее родителей ждет беседа к полицейскими.

Стоит отметить, что эффективность розыска пропавшего ребенка сильно зависит от помощи общественности - чем больше людей узнают об исчезновении ребенка, тем больше шансов, что кто-то располагает информацией, которая поможет этого ребенка найти.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

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Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.