Батьки дівчинки довгий час навіть не підозрювали, що вона знаходиться в стані вагітності

11-річна дівчинка народила здорову дитину і стала наймолодшою матір'ю Великобританії. Малюк народився в кінці червня 2021 року на 31-му тижні вагітності. Лікарі кажуть, що у матері і дитини міцне здоров'я, пише видання The Sun.

При цьому для батьків малолітньої мами її пологи стали справжнім шоком. Виявляється, вони навіть не помітили, що дівчинка була вагітною.

Лікар Керол Купер повідомила, що середній вік статевого дозрівання у дівчаток — 11 років, хоча іноді трапляється навіть у вісім років. Медик пояснила, що вага впливає на багато гормонів, а так як діти в наш час важать більше, то пубертатний період у них починається раніше.

"Це наймолодша мама, про яку я чула. Пологи в такому віці дуже небезпечні. Дитина може з'явитися на світ дуже маленькою або можуть статися передчасні пологи", — зазначила Купер.

Варто відзначити, що пологи в ранньому віці підвищують ризик як для матерів, так і для їх новонароджених дітей. Діти, народжені у віці до 20 років, мають підвищений ризик низької маси тіла при народженні, недоношеності та важких неонатальних захворювань.

Нагадаємо, що 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила рекорд.

Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.