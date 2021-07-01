Родители девочки долгое время даже не подозревали, что она находится в состоянии беременности

11-летняя девочка родила здорового ребенка и стала самой молодой матерью Великобритании. Малыш родился в конце июня 2021 года на 31-й неделе беременности. Врачи говорят, что у матери и ребенка крепкое здоровье, пишет издание The Sun.

При этом для родителей малолетней мамы ее роды стали настоящим шоком. Оказывается, они даже не заметили, что девочка была беременной.

Врач Кэрол Купер сообщила, что средний возраст полового созревания у девочек — 11 лет, хотя иногда случается даже в восемь лет. Медик пояснила, что вес влияет на многие гормоны, а так как дети в наше время весят больше, то пубертатный период у них начинается раньше.

"Это самая молодая мама, о которой я слышала. Роды в таком возрасте очень опасны. Ребенок может появиться на свет очень маленьким или могут произойти преждевременные роды", — отметила Купер.

Стоит отметить, что роды в раннем возрасте повышают риск как для матерей, так и для их новорожденных детей. Дети, рожденные в возрасте до 20 лет, подвергаются более высокому риску низкой массы тела при рождении, недоношенности и тяжелых неонатальных заболеваний.

Напомним, что 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

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