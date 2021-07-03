Астрологи розповіли, кому неймовірно пощастить у багатьох сферах життя цими вихідними
3 і 4 липня радості і щастя буде багато у трьох знаків Зодіаку, але події будуть відбуватися хаотично і часто абсолютно несподівано. 3 липня всіх знаків Зодіаку накриє потужною, але негативною енергетикою, яка створить дуже ризиковані ситуації.
Про це повідомляє ТСН.
Астрологи радять остерігатися неприємностей 3 липня. Не варто також спілкуватися з малознайомими і агресивними людьми, не ходити поодинці по пустельних і темних вулицях, не відвідувати великі скупчення людей.
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У неділю 4 липня енергетика зміниться на більш позитивну і це день відмінно підходить для втілення планів, для нових знань і спілкування з іншими людьми.
Найбільше пощастить на цих вихідних Дівам, Скорпіонам і Рибам.
Діва
Вихідні Дів стануть сприятливими для нових починань, навчання і встановлення ділових зв'язків, які принесуть свої плоди в майбутньому. Але астрологи нагадують, що щастя і радість люблять тишу, тому в суботу потрібно зачаїтися і не дуже яскраво реагувати. В кінці тижня багатьох може затягнути у вир флірту - постарайтеся не втрачати розум.
Скорпіон
Скорпіонів чекає зміна сприйняття навколишнього світу, переоцінка цінностей, перегляд відносин з партнером і внутрішнє оновлення. Скорпіони відчують себе справжніми господарями становища і зможуть повернути ситуацію у власний бік.
Риб
На вихідних Риб порадують власні діти, які здивують і дадуть можливість неймовірно порадіти за них. Не обов'язково, що досягнення відбудуться в навчанні або спорті – це може бути творчість або розвиток. Сприятливий період для отримання нових знань, збору та аналізу інформації та проби себе в новому амплуа. Ваш енергопотенціал зараз високий, як ніколи!
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