Астрологи розповіли, кому неймовірно пощастить у багатьох сферах життя цими вихідними

3 і 4 липня радості і щастя буде багато у трьох знаків Зодіаку, але події будуть відбуватися хаотично і часто абсолютно несподівано. 3 липня всіх знаків Зодіаку накриє потужною, але негативною енергетикою, яка створить дуже ризиковані ситуації.

Про це повідомляє ТСН.

Астрологи радять остерігатися неприємностей 3 липня. Не варто також спілкуватися з малознайомими і агресивними людьми, не ходити поодинці по пустельних і темних вулицях, не відвідувати великі скупчення людей.

У неділю 4 липня енергетика зміниться на більш позитивну і це день відмінно підходить для втілення планів, для нових знань і спілкування з іншими людьми.

Найбільше пощастить на цих вихідних Дівам, Скорпіонам і Рибам.

Діва

Вихідні Дів стануть сприятливими для нових починань, навчання і встановлення ділових зв'язків, які принесуть свої плоди в майбутньому. Але астрологи нагадують, що щастя і радість люблять тишу, тому в суботу потрібно зачаїтися і не дуже яскраво реагувати. В кінці тижня багатьох може затягнути у вир флірту - постарайтеся не втрачати розум.

Скорпіон

Скорпіонів чекає зміна сприйняття навколишнього світу, переоцінка цінностей, перегляд відносин з партнером і внутрішнє оновлення. Скорпіони відчують себе справжніми господарями становища і зможуть повернути ситуацію у власний бік.

Риб

На вихідних Риб порадують власні діти, які здивують і дадуть можливість неймовірно порадіти за них. Не обов'язково, що досягнення відбудуться в навчанні або спорті – це може бути творчість або розвиток. Сприятливий період для отримання нових знань, збору та аналізу інформації та проби себе в новому амплуа. Ваш енергопотенціал зараз високий, як ніколи!

Нагадаємо, що три знаки Зодіаку чекає суцільне свято в липні.

Як повідомляла Politeka, три знаки Зодіаку отримають можливість розбагатіти в липні.

Також Politeka писала, що три знаки Зодіаку подолають труднощі в липні.