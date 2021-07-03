Астрологи рассказали, кому невероятно повезет во многих сферах жизни в эти выходные

3 и 4 июля радости и счастья будет много у трех знаков Зодиака, но события будут происходить хаотично и часто совершенно неожиданно. 3 июля всех знаков Зодиака накроет мощной, но негативной энергетикой, которая создаст очень рискованные ситуации.

Об этом сообщает ТСН.

Астрологи советуют остерегаться неприятностей 3 июля. Не стоит также общаться с малознакомыми и агрессивными людьми, не ходить в одиночку по пустынным и темным улицам, не посещать большие скопления людей.

В воскресенье 4 июля энергетика сменится на более позитивную и это день отлично подходит для воплощения планов, для новых знаний и общения с другими людьми.

Больше всего повезет на этих выходных Девам, Скорпионам и Рыбам.

Дева

Выходные Дев станут благоприятными для новых начинаний, обучения и установления деловых связей, которые принесут свои плоды в будущем. Но астрологи напоминают, что счастье и радость любят тишину, поэтому в субботу нужно затаиться и не очень ярко реагировать. В конце недели многих может затянуть в водоворот флирта - постарайтесь не терять рассудок.

Скорпион

Скорпионов ожидает смена восприятия окружающего мира, переоценка ценностей, пересмотр отношений с партнером и внутреннее обновление. Скорпионы почувствуют себя настоящими хозяевами положения и смогут повернуть ситуацию в собственную сторону.

Рыбы

На выходных Рыб порадуют собственные дети, которые удивят и дадут возможность невероятно порадоваться за них. Не обязательно, что достижения произойдут в учебе или спорте – это может быть творчество или развитие. Благоприятный период для получения новых знаний, сбора и анализа информации и пробы себя в новом амплуа. Ваш энергопотенциал сейчас высок, как никогда!

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