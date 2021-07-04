У Софіївській Борщагівці зникла 16-річна дівчина

Як повідомляє "Розшук дітей ГУНП в Київській області" в Facebook, Анастасія Старостенко о 15:00 пішла з дому і пропала.

Прикмети Насті: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої статури, руде волосся до плечей , очі зелені.

У день зникнення була одягнена в помаранчеву футболку і чорні джинсові шорти.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце проживання дівчини повідомте, будь ласка, по спецномеру "102".

До слова, на Харківщині зникла дівчинка

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.

Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.

Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю. Дівчинка могла виїхати в Донецьку область.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

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Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

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