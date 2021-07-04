В Софиевской Борщаговке пропала 16-летняя девушка

Как сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook, Анастасия Старостенко в 15:00 ушла из дома и пропала.

Приметы Насти: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч , глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в оранжевую футболку и черные джинсовые шорты.

При получении любой информации о возможном местанахождении девушки сообщите, пожалуйста, по спецномеру "102".

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Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю Кристину Бойко, которая пропала еще 26 июня.

Девушка ушла из дома в Дергачах и до сих пор не вернулась. Пропавшая была одета в футболку цвета хаки, джинсовую юбку.

Девочка могла уехать в Донецкую область.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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