У Польщі померла молода українка, яка поїхала за кордон разом з маленькою дитиною

Як пише Politeka.net з посиланням на регіональне видання "20 хвилин", 20-річна мешканка Тернополя Натія Кірія померла в сусідній країні за дивних обставин.

Відомо, що дівчина разом з трирічним сином вирушила за кордон до матері. Там українка працювала на місцевій заправці. 3 липня Натія разом з матір'ю поверталася додому, як раптом їй стало дуже погано. Дівчину відправили вертольотом в сусіднє місто, оскільки в Кепно, де вона перебувала, є лише амбулаторія. Дівчину доставили в реанімацію, але врятувати її не вдалося. На даний момент родичам не озвучили офіційної причини смерті Натії.

У соціальних мережах шоковані новиною про смерть дівчини, відзначаючи, що вона була дуже доброю і любила посміхатися, а проблем зі здоров'ям у неї ніколи не спостерігалося.

Відзначається, що трирічний син залишився під опікою бабусі.

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