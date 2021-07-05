В Польше умерла молодая украинка, которая уехала за границу вместе с маленьким ребенком

Как пишет Politeka.net со ссылкой на региональное издание «20 минут», 20-летняя жительница Тернополя Натия Кирия умерла в соседней стране при странных обстоятельствах.

Известно, что девушка вместе с трехлетним сыном отправилась за границу к матери. Там украинка работала на местной заправке. 3 июля Натия вместе с матерью возвращалась домой, как вдруг ей стало очень плохо. Девушку отправили вертолетом в соседний город, поскольку в Кепно, где она находилась, есть лишь амбулатория. Девушку доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось. На данный момент родственникам не озвучили официальной причины смерти Натии.

В социальных сетях шокированы новостью о кончине девушки, отмечая, что она была очень улыбчивой и доброй, а проблем со здоровьем у нее никогда не наблюдалось.

Отмечается, что трехлетний сын остался на попечении бабушки.

Напомним, что пожар убил молодую семью, подробности ЧП на Черниговщине: "Попрощаться пришло все село".

Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней: "Тело найдено в...".

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