В Україні не можуть знайти претенденток на титул "Міс Україна"

Як передає Politeka.net, про труднощі організаторів конкурсу краси розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Охочих на кастинг приходять десятками, але через вимоги щодо відбору, організаторам не вдається відібрати з них 25.

Так, крім зовнішнього вигляду, у конкурсанток повинен бути високий інтелектуальний рівень.

Більш того, у них не повинно бути татуювань, підколотих губ і імплантатів.