В Україні не можуть знайти претенденток на титул "Міс Україна"
Як передає Politeka.net, про труднощі організаторів конкурсу краси розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Охочих на кастинг приходять десятками, але через вимоги щодо відбору, організаторам не вдається відібрати з них 25.
Так, крім зовнішнього вигляду, у конкурсанток повинен бути високий інтелектуальний рівень.
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Більш того, у них не повинно бути татуювань, підколотих губ і імплантатів.