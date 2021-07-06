В Украине не могут найти претенденток на титул "Мисс Украина"

Как передает Politeka.net, о трудностях организаторов конкурса красоты рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Желающих на кастинг приходят десятками, но из-за требований по отбору, организаторам не удается отобрать из них 25.

Так, кроме внешнего вида, у конкурсанток должен быть высокий интеллектуальный уровень.

Более того, у них не должно быть татуировок, подколотых губ и имплантатов.