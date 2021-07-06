У київському метро чоловік хамськи повів себе з незнайомою дівчиною
Як розповіли очевидці, на переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" о 00:10 чоловік шльопнув молоду дівчину по п'ятій точці і крикнув: "Яка *опа!"
Дівчина не розгубилася і почала бігти за ним, щоб дати здачі.
До дівчини приєдналися, ймовірно, її подруги які почали бити неадекватного чоловіка.
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Нагадаємо, Києві таксист вдарив пасажирку і вигнав з машини
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Дівчина замовила таксі о 21:14, а водій прибув о 21: 25.
Крім того таксист не доїхав до пункту призначення близько 100 метрів - пасажирка зробила таксисту зауваження і чоловік вирішив силою витягнути дівчину з салону авто.
Водій проїхав 100 метрів витягнув дівчину з машини, вдарив її по обличчю і кинув на асфальт.
Потерпіла звернулася в поліцію.
До слова, таксист вдарив українку по обличчю за розлиту каву, відео: "водій намагався втекти, але..."
Також Politeka повідомляла, що у Києві таксист влаштував потрійну ДТП, в авто перебували діти: кадри аварії.