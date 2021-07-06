Що у нього в голові

У київському метро чоловік хамськи повів себе з незнайомою дівчиною

Як розповіли очевидці, на переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" о 00:10 чоловік шльопнув молоду дівчину по п'ятій точці і крикнув: "Яка *опа!"

Дівчина не розгубилася і почала бігти за ним, щоб дати здачі.

До дівчини приєдналися, ймовірно, її подруги які почали бити неадекватного чоловіка.

Нагадаємо, Києві таксист вдарив пасажирку і вигнав з машини

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Дівчина замовила таксі о 21:14, а водій прибув о 21: 25.

Крім того таксист не доїхав до пункту призначення близько 100 метрів - пасажирка зробила таксисту зауваження і чоловік вирішив силою витягнути дівчину з салону авто.

Водій проїхав 100 метрів витягнув дівчину з машини, вдарив її по обличчю і кинув на асфальт.

Потерпіла звернулася в поліцію.