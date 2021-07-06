Что у него в голове

В киевском метро мужчина хамски себя повел с незнакомой девушкой

Как рассказали очевидцы, на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в 00:10 мужчина шлёпнул молодую девушку по пятой точке и крикнул: "Какая *опа!"

Девушка не растерялась и начала бежать за ним, чтобы дать сдачи.

К девушке присоединились, вероятно, ее подруги которые начали бить неадекватного мужчину.

Напомним, Киеве таксист ударил пассажирку и выгнал из машины

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Девушка заказала такси в 21:14, а водитель прибыл в 21:25.

Кроме того таксист не доехал до пункта назначения около 100 метров - пассажирка сделала таксисту замечание и мужчина решил силой вытащить девушку из салона авто.

Водитель проехал 100 метров вытащил девушку из машины, ударил ее по лицу и бросил на асфальт.

Потерпевшая обратилась в полицию.