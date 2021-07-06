В киевском метро мужчина хамски себя повел с незнакомой девушкой
Как рассказали очевидцы, на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в 00:10 мужчина шлёпнул молодую девушку по пятой точке и крикнул: "Какая *опа!"
Девушка не растерялась и начала бежать за ним, чтобы дать сдачи.
К девушке присоединились, вероятно, ее подруги которые начали бить неадекватного мужчину.
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Напомним, Киеве таксист ударил пассажирку и выгнал из машины
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Девушка заказала такси в 21:14, а водитель прибыл в 21:25.
Кроме того таксист не доехал до пункта назначения около 100 метров - пассажирка сделала таксисту замечание и мужчина решил силой вытащить девушку из салона авто.
Водитель проехал 100 метров вытащил девушку из машины, ударил ее по лицу и бросил на асфальт.
Потерпевшая обратилась в полицию.
К слову, таксист ударил украинку по лицу за разлитый кофе, видео: "водитель пытался убежать, но..."
Также Politeka сообщала, что в Киеве таксист устроил тройное ДТП, в авто находились дети: кадры аварии.