На Рівненщині розшукують 79-річну жительку села Висоцьк
Жінка ще вчора вранці пішла збирати ягоди, але не повернулася. Спочатку її поспішили шукати її родичі, але зрозумівши, що їх пошуки не увінчалися успіхом, вони звернулися в поліцію.
До рятувальної операції долучилися селяни, поліція, рятувальники та лісники, повідомляє з місця пошуків кореспондент ТСН.
Зараз ліс прочісують близько сотні людей. Жінку знають мало не всі місцеві, адже вона в селі — депутат семи скликань. Ускладнює пошуки те, що місцевість болотиста, а вночі ще йшов дощ.
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Племінник зниклої Іван розповів, що жінка з велосипедом в руках пішла в ліс збирати чорницю ще вчора вранці і не повернулася. Тривогу родичі почали бити надвечір.
Варто відзначити, що в Україні за рік пропадає більше восьми тисяч громадян. Багатьох вдається знайти живими і неушкодженими. Але багато і тих, чия доля ще довгий час залишається невідомою.
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