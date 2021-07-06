На Рівненщині розшукують 79-річну жительку села Висоцьк

Жінка ще вчора вранці пішла збирати ягоди, але не повернулася. Спочатку її поспішили шукати її родичі, але зрозумівши, що їх пошуки не увінчалися успіхом, вони звернулися в поліцію.

До рятувальної операції долучилися селяни, поліція, рятувальники та лісники, повідомляє з місця пошуків кореспондент ТСН.

Зараз ліс прочісують близько сотні людей. Жінку знають мало не всі місцеві, адже вона в селі — депутат семи скликань. Ускладнює пошуки те, що місцевість болотиста, а вночі ще йшов дощ.

Племінник зниклої Іван розповів, що жінка з велосипедом в руках пішла в ліс збирати чорницю ще вчора вранці і не повернулася. Тривогу родичі почали бити надвечір.

Варто відзначити, що в Україні за рік пропадає більше восьми тисяч громадян. Багатьох вдається знайти живими і неушкодженими. Але багато і тих, чия доля ще довгий час залишається невідомою.

У МВС, найбільший відсоток раптово зниклих складають підлітки, які після сварки з батьками тікають з дому по кілька разів на рік.

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