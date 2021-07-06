На Ровенщине разыскивают 79-летнюю жительницу села Высоцк
Женщина еще вчера утром пошла собирать ягоды, но не вернулась. Сначала ее поспешили искать ее родственники, но поняв, что их поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.
К спасательной операции присоединились селяне, полиция, спасатели и лесники, сообщает с места поисков корреспондент ТСН.
Сейчас лес прочесывают около сотни людей. Женщину знают чуть ли не все местные, ведь она в деревне — депутат семи созывов. Усложняет поиски то, что местность болотистая, а ночью еще шел дождь.
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Племянник пропавшей Иван рассказал, что женщина с велосипедом в руках пошла в лес собирать чернику еще вчера утром и не вернулась. Тревогу родственники начали бить под вечер.
Стоит отметить, что в Украине за год пропадает более восьми тысяч граждан. Многих удается найти живыми и невредимыми. Но много и тех, чья судьба еще долгое время остается неизвестной.
В МВД, наибольший процент внезапно исчезнувших составляют подростки, которые после ссоры с родителями бегут из дома по нескольку раз в год.
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