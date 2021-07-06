Влада хоче, щоб українці платили за опалення авансом

Зокрема це стосується жителів столиці. Вже в платіжках за червень вони можуть побачити рекомендований авансовий платіж, пише "РБК-Україна".

Відзначається, що це не абсолютне нововведення. Подібна система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.

Тепер же, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за бажанням в літній період.

У КМДА заявляють, що це допоможе вчасно розпочати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.

"Цей авансовий платіж є повністю добровільним, він розрахований як середньозважений по місту. Вартість опалення за попередній сезон розбита на частини по 30% і становить близько 10 гривень на квадратний метр опалювальної площі. Цей платіж вказаний окремим рядком в платіжному документі", - заявив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

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