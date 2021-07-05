В Украине намерены реформировать сферу трудовых отношений, чтобы детенизировать экономику
К чему стоит готовиться простым украинцам, пишет «Обозреватель».
Отмечается, что "Слуги народа" планирует провести новую реформу, правда, сейчас проходит только подготовительный этап – при участии Минфина проводятся необходимые расчеты. Но никакие предложения официально не обнародуют.
При этом Кабинет министров решил ввести "признаки работы", которые будут влиять на трудоустройство. Соответствующий законопроект на днях зарегистрировали в правительстве и вскоре передадут в парламент.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Звезда популярных сериалов ушел из жизни после долгой болезни: "Он был абсолютной легендой"
Полякова в купальнике прижалась к своей подружке: "Приехали с моей кумушкой на работку"
Солистка Go_A Павленко засветила утонченную фигурку в купальнике с сеточкой: лидер "Måneskin" оценил бы
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
«По новому проекту работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день», - говорится в материале.
Итак, названы следующие признаки трудовых отношений:
- работа выполняется на согласованном рабочем месте, соблюдается график и трудовой распорядок;
- работа постоянная, и, как правило, не предусматривает конкретного результата за определенный период времени;
- работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени;
- систематически выплачивается вознаграждение за работу;
- сотрудник лично выполняет профессиональные обязанности под присмотром того, в интересах кого выполняется задача;
- сотруднику компенсируют командировки и другие расходы, которые связаны с выполнением задач;
- сотруднику обеспечивают условия труда (инструменты, оборудование и т.д).
Напомним про автоматическое списание долгов со счётов украинцев: что изменится с 6 июля.
Как сообщала Politeka, размер пенсий в Украине увеличится, кому светит прибавка после перерасчета: "Повышение коснулось..."
Также Politeka писала про перерасчет субсидий в июле, сколько продлится и кто окажется "за бортом": "85% получателей..."