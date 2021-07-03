В связи с ростом прожиточного минимума изменились размеры некоторых выплат
С первого июля этого года размер прожиточного минимума увеличился, в связи с чем прошел перерасчет выплат. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПФУ в Фейсбук.
Так, увеличились выплаты: людям с инвалидностью, полученной вследствие войны и участникам боевых действий; минимальные пенсии людям с инвалидностью после ликвидации аварии на ЧАЭС; размер минимальной пенсии по возрасту; ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны.
Также повышение коснулось жертв нацистских преследований с инвалидностью и членам семей; умерших; и пенсии за особые заслуги перед Украиной.
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Увеличились минимальные пенсионные выплаты шахтерам; государственной соцпомощи на уход лицам с инвалидностью в результате войны; минимальные пенсии семьям военнослужащих в случае потери кормильца и надбавка донорам
Отметим, таким образом, минимальный размер пенсии по возрасту увеличился на 85 грн и стал составлять 1854 грн, вместо 1769.
Размер выплат участникам боевых действий увеличился до 3059,10 грн, т. е. на 140,25 грн.
Минимальная шахтерская пенсия теперь - 5562 грн, вместо 5307 грн.
Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца стала составлять 3708 грн.
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