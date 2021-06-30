Уже со следующего месяца украинцев ждет новое повышение прожиточного минимума, а также некоторых социальных выплат
Об этом в ходе заседания правительства 30 июня рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он напомнил о том, что новое повышение прожиточного минимума произойдет уже с 1 июля. При этом вместе с ним вырастет и размер всех выплат, которые рассчитываются с учетом данного показателя. В частности, речь идет о пособиях для безработных, выплат по беременности и родам, а также пособий для одиноких матерей.
Стоит отметить, что предыдущий рост прожиточного минимума в Украине состоялся 1 декабря прошлого года, когда этот показатель для трудоспособных граждан увеличили с 2197 гривен до 2270 гривен. С июля по конец ноября этого года он должен увеличиться до 2294 гривен.
Уже с 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 2379 гривен, для детей до 6 лет – 2013 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 2510 гривен, а для граждан, утративших трудоспособность – 1854 гривны.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Звезда "1+1" Падалко показала свой немаленький особняк: "Флаг Украины, камин и новогодняя иллюминация"
Тина Кароль в прозрачном платье за 270 долларов произвела фурор: "У меня глаз дергается..."
Заливако признался Осадчей в проблемах после шоу "Холостяк": "Очень тяжело..."
Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая»
При этом прожиточные минимумы, которые используются для расчета размера оклада судьи, сотрудников госорганов, а также прокурора и окружной прокуратуры останутся без изменений.
Напомним, украинцам повысили пенсии: суммы и кого коснется долгожданное решение Рады.
Как сообщала Politeka, ПФУ сделал важное заявление: когда ждать денег.
Также Politeka писала, что украинцам трижды пересчитают пенсии, названы сроки и суммы.