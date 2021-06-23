До конца 2021 года в Украине ожидается еще три этапа повышения пенсий - в июле, октябре и декабре
Самая большая прибавка, по итогам всех этапов повышения, в размере 1650 гривен, положена тем пенсионерам, которые получают максимальные выплаты. Данные по пересмотру пенсий указаны в утвержденном бюджете Пенсионного фонда, пишет "Обозреватель".
Так, в июле, рост пенсионных выплат связан с пересчетом прожиточного минимума. Минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 гривен (+85), а максимальная – с 17 690 до 18 540 гривен (+850). Также предусмотрена прибавка за "сверхстаж" (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) - с 17,6 до 18,5 грн.
В октябре на 400 гривен увеличат выплаты пенсионерам в возрасте от 75 лет. Это будет ежемесячная прибавка. Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн.
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И последнее повышение в этом году ожидается в декабре. Так минимальная пенсия увеличится до 1934 гривен (+ еще 80 после июльского роста), а максимальная до 19 340 (+800). Также вырастет прибавка за "сверхстаж" - с 18,5 до 19,3 гривен.
Ранее мы рассказывали, что в Украине с 10 июня отменили трудовые книжки, в том виде, к которому все привыкли - бумажном. Теперь у украинцев будут электронные документы.
Самым главным преимуществом электронной трудовой книжки в ПФУ называют то, что пенсию теперь будут назначать автоматически и уже не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.
На сегодня для электронной формы уже подано более 650 тыс. сканированных документов о трудовой деятельности.
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