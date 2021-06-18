Пенсионный фонд (ПФУ) может приостановить выплаты украинцам

Целый перечень причин, по которым выплаты могут быть приостановлены, предусмотрен 46-й статьей закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пишет «Обозреватель».

Приостановить выплату можно в таких случаях:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

Кроме того, если из-за ошибки (обмана) в документах выплачена лишняя пенсия, ее пенсионер может вернуть добровольно, или же ПФУ может взыскать сумму с новых выплат.

"С пенсии может быть удержано не более 50 процентов ее размера: на содержание членов семьи (алименты), на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций, на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего", – говорится в публикации.

Чтобы вернуть пенсию, в территориальный орган ПФУ нужно подать заявление.

Решение о возобновлении выплат принимается в течение 10 дней после выяснения обстоятельств.

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