В Пенсионном фонде назвали основные причины для урезания пенсии

С пенсий украинцев могут высчитывать и забрать от 20% до 50% ежемесячно, если они нарушили ряд требований от государства. Речь идет о должниках алиментов и тех граждан, кто скрывает факт трудоустройства после выхода на пенсию.

Это предусмотрено в статье 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также в Разделе IX Закона "Об исполнительном производстве".

То есть, если пенсионер вовремя не оплатил кредит, алименты, штраф за нарушение ПДД, не возместил причиненный ущерб, то Пенсионный фонд на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя имеет право списывать задолженность с пенсии в размере от 20% до 50% до полного погашения долга.

Но стоит отметить, что такое взыскание будет применятся только в том случае, если у должника нет никаких средств на счетах в банках, либо отсутствует имущество, достаточное для покрытия долгов в полном объеме.

Тоже самое касается и работающих пенсионеров. Выплаты пенсионеру, который после выхода на заслуженный отдых трудоустроился или решил заняться предпринимательской деятельностью, но не уведомил об этом Пенсионный фонд, могут быть урезаны.

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