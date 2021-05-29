Размер минимальной пенсии станет выше, в связи с пересчетом прожиточного минимума

С первого июля этого года украинским пенсионерам стоит ждать увеличение размера выплат. Это связано с перерасчетом прожиточного минимума (ПМ) для всех категорий населения. Таким образом минимальная пенсия увеличится на 85 гривен, а максимальная - на 850.

Об этом стало известно из утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, пишет Обозреватель. Увеличение выплат стоит ожидать большинству украинцев старше 60 лет.

Минимальная пенсия не будет меньше прожиточного минимума, а прибавка за стаж сверхнормы составит 1% от ПМ. А максимальная пенсия не будет составлять более 10 прожиточных минимумов (исключение действует для судей).

Стоит отметить, что судьи имеют право на неограниченный размер пенсии, которая может составлять до 80% зарплаты. Остальным же украинцам начисляют меньше 35% зарплаты и при этом размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами. На данный момент это 17 690 грн.

Среднюю зарплату за три прошедших года по формуле умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Напомним, правительство заявило о том, что будет поэтапно осуществлять переход к получению пенсий на карту украинцам, которые забирали выплаты наличными.

Старт программы начнется с больших городов – со 100 тысячами населения и больше. А в местах, в которых по объективным обстоятельствам невозможно получение средств таким способом, пенсию будет привозить Укрпочта.

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