В Министерстве социальной политики рассказали, какой группе пенсионеров положена доплата с 1 июля

Как пишет Politeka.net, в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" подробно о доплатах рассказала Министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, все пенсионеры, которые не попали под индексацию в 2019-2020 годах, уже летом будут получать ежемесячную надбавку в размере 100 гривен. Деньги начнут выплачивать с 1 июля. Как объяснила Лазебная, надбавку должны получить около полумиллиона украинских пенсионеров.

Кроме этого, по словам Лазебной, в ведомстве планируют повысить минимальную пенсию людям с инвалидностью и выплаты ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью. Первой категории выплаты хотят повысить до двух тысяч гривен, а ликвидаторам – на 40%. Будут в два раза повышены также минимальные пенсионные выплаты для чернобыльцев.

Как объяснила Лазебная, люди с инвалидностью не виноваты в том, что по состоянию здоровья не могли работать, в результате чего не имеют стажа для нормальной пенсии.

«Мы сейчас внесем на правительство постановление о повышении пенсий, минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы. Мы сейчас им поднимем пенсию», - заявила она.

Напомним, что запуск пенсионной реформы создаст ещё один долгосрочный ресурс для финансирования экономики, - Монин.

Как сообщала Politeka, минимальную пенсию в Украине хотят повысить в два раза, - Котенкова.

Также Politeka писала, что 65-летний пенсионер в Харькове похитил у девушки iPhone 12: "отдавать не хотел и...".