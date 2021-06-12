В этом году процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составить не менее 40%, а через девять лет – 50%. Каждый год сумма прожиточного минимума будет выше на 1%.

В Верховной Раде в первом чтении был принят законопроект №3515, в котором регулируются нормы формирования прожиточного минимума. Так, по новой методике предлагается вычислять прожиточный минимум в процентном соотношении к среднемесячной зарплате за год, предшествующий году формирования госбюджета с учетом прогноза инфляции текущего года, пишет 24 канал .

С декабря прошлого года установлены нормы прожиточного минимума: общий - 2 189 грн, дети до 6 лет - 1 921 грн, дети от 6 до 18 лет - 2 395 грн, трудоспособные граждане - 2 270 грн, нетрудоспособные - 1 769 грн.

А в апреле 2021 года фактический прожиточный минимум составил 4 480 грн, для детей до 6 лет – 3 953 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4 872 грн, для трудоспособных – 4 421 грн (с учетом обязательных платежей – 5 492 грн), для нетрудоспособных – 3 628 грн.

Суммы прожиточного минимума пересматривают дважды в год, но выплаты увеличиваются в среднем на 50 - 1120 грн.

После повышения прожиточного минимума изменятся не все размеры выплат. Так, минимальная пенсия сегодня - 1 769 грн. В законопроекте говорится, что в будущем году повышение прожиточного минимума будет учитываться при начислении минимальной пенсии. Так, каждый год пенсии будут увеличиваться по 2%, но начислять их будут по другой схеме и с прожиточным минимум выплаты сравняются примерно к 2041 году.

Соцвыплаты депутаты предлагают отвязать от прожиточного минимума и отдельно формировать суммы выплат при принятии ежегодного бюджета.

Оклады также хотят начислять по другим нормам и привязать их к минимальному должностному окладу для соответствующих категорий.

По словам экономиста Олега Пендзина, во всех цивилизованных странах уже давно отталкиваются от социальных норм, а не от физиологических. В частности, есть государства, в которых прожиточный минимум даже включает в себя средства на содержание домашних животных.

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