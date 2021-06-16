В Украине упростили процедуру выплат COVID-компенсаций

Соответствующий закон вступил в силу 16 июня. Накануне документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

Ранее закон определял, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Но из-за таких ограничений медики, которые заболели в 2020 году, а получили группу инвалидности в 2021-м не могли получить выплаты.

Теперь привязку к календарному году убрали и медики, которые из-за данной технической неточности были лишены права на средства от государства, смогут выплаты.

Отметим, согласно данным Минздрава по состоянию на утро среды, 16 июня, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1045 человек, зафиксировано 78 летальных случаев, 4802 пациента выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 226 037 человек, из них 2 140 978 выздоровели, летальных исходов — 51 847.

Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза с показателем заболеваемости коронавирусом 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

Напомним, в сети восторгаются подвигом украинской медсестры.

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