Стало известно, когда будет готова украинская вакцина от коронавируса

Оказаловь, что львовские ученые работают над разработкой первой украинской вакцины от коронавируса в лаборатории Института биологии клетки НАН. Создать ее планируют до конца 2021 года, но после препарат нужно будет еще испытать.

Об этом рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины во Львове, академик Андрей Сибирный.

Сейчас рассматривается вариант создания препарата в форме таблетки. Ученые говорят, что вакцина-таблетка - это уже следующий проект. А сейчас ученые работают сразу над тремя проектами: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров.

Для создания белковой вакцины украинские ученые используют дрожжи. Он уточнил, что по схожему принципу работают и зарубежные вакцины.



Работать с дрожжами группа ученых решила, поскольку уже имеет положительный опыт работы с ними. Они делают витамины и антибиотики на дрожжах.

Стоит отметить, что в прошлом году Институт биологии клетки НАН Украины победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. В частности, на разработку вакцины от коронавируса львовские ученые получили почти 10 млн грн.



Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, что срочно надо знать всем украирнцам.

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