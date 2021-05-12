В Днепре медсестра уже 25 лет помогает спасать самых тяжелых больных

Как передает Politeka.net, о настоящем подвиге украинке рассказал главврач больницы имени Мечникова Сергей Риженко на своей страничке в Facebook.

Наталья Колесникова - простая медсестра без званий и наград.

По словам врача, она уже четверть века работает в самой кошмарной реанимации Мечникова – реанимации сепсиса.
"Тяжелейшие больные с общим заражением крови, большим поражением незаживающих органов и тканей, потерянными конечностями. Запах гангрен она слышала каждую смену. Сотни бойцов прочувствовали ее заботливые руки. Сейчас помогает спасать обреченных с КОВИД-пневмониями. Ее жизнь – настоящий человеческий подвиг. Ее работа - не подарок судьбы, но она ее любит больше всего на свете", - поделился медик.

Ранее мы рассказывали о медсестре с Винницы, которая не была в отпуске с самого начала пандемии в Украине.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Экс-ВИА Гра Мейхер показала, как выглядела более 20 лет назад: "После признаний Лорак и Поляковой..."

В "Голосі країни" наконец раскрыли правду о романе Тины Кароль и Дана Балана: "История, которая стала..."

Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"

Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Показать еще

55-летняя Мария Райковская сама переболела вирусом и выкарабкалась, имея поражение легких на 70%.

"Я была в очень тяжелом состоянии, таких даже не было пациентов. Поражения легких более 70%, сатурация 80 и даже ниже", - вспомнила женщина.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, что срочно надо знать всем украирнцам.

Как сообщала Politeka, одесситов напугали новым штаммом коронавируса: главный медик сделал важное заявление.

Также Politeka писала, что заболеваемость ковидом на Харьковщине резко упала, но регион в антилидерах: сводка МОЗ.