В Днепре медсестра уже 25 лет помогает спасать самых тяжелых больных
Как передает Politeka.net, о настоящем подвиге украинке рассказал главврач больницы имени Мечникова Сергей Риженко на своей страничке в Facebook.
Наталья Колесникова - простая медсестра без званий и наград.
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55-летняя Мария Райковская сама переболела вирусом и выкарабкалась, имея поражение легких на 70%.
"Я была в очень тяжелом состоянии, таких даже не было пациентов. Поражения легких более 70%, сатурация 80 и даже ниже", - вспомнила женщина.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, что срочно надо знать всем украирнцам.
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