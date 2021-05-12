Ранее мы рассказывали о медсестре с Винницы, которая не была в отпуске с самого начала пандемии в Украине.

55-летняя Мария Райковская сама переболела вирусом и выкарабкалась, имея поражение легких на 70%.

"Я была в очень тяжелом состоянии, таких даже не было пациентов. Поражения легких более 70%, сатурация 80 и даже ниже", - вспомнила женщина.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, что срочно надо знать всем украирнцам.

Как сообщала Politeka, одесситов напугали новым штаммом коронавируса: главный медик сделал важное заявление.

Также Politeka писала, что заболеваемость ковидом на Харьковщине резко упала, но регион в антилидерах: сводка МОЗ.