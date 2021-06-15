Такое решение понравится не всем

В Украине задумались о том, чтобы проредить количество льготников

Так, в Кабмине одобрили законопроект под номером 5651, разработанный в Минсоцполитики, о замене бесплатного проезда в транспорте денежной компенсацией.

Об этом сообщает издание РБК в Украине.

В первую очередь речь идет о пенсионерах - самой многочисленной категории льготников. Документ будет передан в Верховную Раду, и в случае его принятия, за проезд будут платить все, однако деньги на это государство обещает компенсировать.

То есть каждому, кто имеет право пользоваться общественным транспортом бесплатно, будет начисляться определенная денежная сумма. При этом размер и порядок монетизации будут определять местные власти. В тексте также не указывается и количество поездок в месяц, которое будет переведено в денежную форму.

В Кабмине уверены, что законопроект поможет всем участникам общественных перевозок. Ожидается, что автоперевозчики больше не будут возмущаться из-за отсутствия возмещения денег за перевозку льготников.

Проект касается пенсионеров, людей с инвалидностью и других категорий: чернобыльцов, военнослужащих, ветеранов войны и военной службы, лиц с инвалидностью, ветеранов труда и лиц, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, многодетным семьям и детям из таких семей; родителям военнослужащих, которые погибли.

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