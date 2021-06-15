В Украине задумались о том, чтобы проредить количество льготников
Так, в Кабмине одобрили законопроект под номером 5651, разработанный в Минсоцполитики, о замене бесплатного проезда в транспорте денежной компенсацией.
Об этом сообщает издание РБК в Украине.
В первую очередь речь идет о пенсионерах - самой многочисленной категории льготников. Документ будет передан в Верховную Раду, и в случае его принятия, за проезд будут платить все, однако деньги на это государство обещает компенсировать.
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То есть каждому, кто имеет право пользоваться общественным транспортом бесплатно, будет начисляться определенная денежная сумма. При этом размер и порядок монетизации будут определять местные власти. В тексте также не указывается и количество поездок в месяц, которое будет переведено в денежную форму.
В Кабмине уверены, что законопроект поможет всем участникам общественных перевозок. Ожидается, что автоперевозчики больше не будут возмущаться из-за отсутствия возмещения денег за перевозку льготников.
Проект касается пенсионеров, людей с инвалидностью и других категорий: чернобыльцов, военнослужащих, ветеранов войны и военной службы, лиц с инвалидностью, ветеранов труда и лиц, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, многодетным семьям и детям из таких семей; родителям военнослужащих, которые погибли.
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