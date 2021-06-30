Для определенной категории украинцев депутаты повысили пенсионные выплаты до 6000 гривен

Так, Верховная Рада своим голосованием за законопроект №4555 внесла изменения в закон о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

297-ю голосами было принято решение о выплате дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, и ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Прибавка начисляется независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.

Согласно документу, размеры пенсии по инвалидности, которая наступила вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не могут быть ниже 6000 гривен - для I группы инвалидности; 4800 гривен - для II группы; 3700 гривен - для III группы и для детей с инвалидностью.

Принятый закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Кроме того, для этой категории граждан, начиная с 2022 года ежегодно 1 марта будет проводиться индексация пенсий, согласно нормам, ранее установленным Кабмином.

В целом до конца этого года украинских пенсионеров ждет сразу три перерасчета выплат. В июле пенсии пересмотрят в связи с увеличением прожиточного минимума, в октябре прибавку в размере 400 гривен получат те, кому 75 и более лет, и последнее повышение произойдет в декабре.

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