Пенсионный фонд Украины сообщил украинцам важную информацию

Были утверждены показатели средней заработной платы за январь, февраль, март 2021 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, пишет "Правительственный курьер».

Утверждены следующие показатели средней заработной платы за:

январь 2021 года в сумме 11522,64 грн;

февраль 2021 года в сумме 11762,28 грн.;

март 2021 года в сумме 12349,97 грн.

Напомним, в Минэкономики выдали новый прогноз экономического и социального развития Украины в ближайшие годы. Так, ожидается, что среднемесячная зарплата украинцев по итогам 2021 года составит 13 632 гривен, а к концу 2022 года она уже вырастет до 15 258.

Как сообщалось, с 10 июня отменяются бумажные трудовые книжки. Отныне этот документ будет только в электронном варианте. Самым главным преимуществом электронной трудовой книжки является то, что пенсию теперь будут назначать автоматически и уже не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

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