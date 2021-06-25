Пенсионный фонд Украины сообщил украинцам важную информацию
Были утверждены показатели средней заработной платы за январь, февраль, март 2021 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, пишет "Правительственный курьер».
Утверждены следующие показатели средней заработной платы за:
- январь 2021 года в сумме 11522,64 грн;
- февраль 2021 года в сумме 11762,28 грн.;
- март 2021 года в сумме 12349,97 грн.
Напомним, в Минэкономики выдали новый прогноз экономического и социального развития Украины в ближайшие годы. Так, ожидается, что среднемесячная зарплата украинцев по итогам 2021 года составит 13 632 гривен, а к концу 2022 года она уже вырастет до 15 258.
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Как сообщалось, с 10 июня отменяются бумажные трудовые книжки. Отныне этот документ будет только в электронном варианте. Самым главным преимуществом электронной трудовой книжки является то, что пенсию теперь будут назначать автоматически и уже не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.
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