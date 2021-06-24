Пенсійний фонд України (ПФУ) звернувся до українців у зв'язку виплатою пенсій за червень
Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на сторінці ПФУ в Facebook.
Зазначається, що 23 червня згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня.
«На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 39,6 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Також в ПФУ додали, що виплата пенсій пройде в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.
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Нагадаємо, до кінця 2021 року в Україні очікується ще три етапи підвищення пенсій - у липні, жовтні та грудні.
Найбільша надбавка, за підсумками всіх етапів підвищення, у розмірі 1650 гривень, покладена тим пенсіонерам, які отримують максимальні виплати.
Так, у липні, зростання пенсійних виплат пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія збільшиться з 1769 до 1854 гривень (+85), а максимальна – з 17 690 до 18 540 гривень (+850). Також передбачена надбавка за "надстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків) - з 17,6 до 18,5 грн.
У жовтні на 400 гривень збільшать виплати пенсіонерам віком від 75 років.
У грудні мінімальна пенсія збільшиться до 1934 гривень (+ ще 80 після липневого зростання), а максимальна до 19 340 (+800). Також зросте надбавка за" надстаж " - з 18,5 до 19,3 гривень.
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